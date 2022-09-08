ВСУ ударили по базе оккупантов под Запорожьем, враг понес большие потери, - Генштаб

В результате огневого удара по сосредоточению личного состава и военной техники оккупантов, которые находились на территории аграрного предприятия "Украина" села Солодководное Запорожской области, враг понес значительные потери, количество уточняется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
За сутки враг нанес более 10 ракетных и 22 авиационных удара по объектам на территории Украины.
В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Циркуны, Большие Проходы, Славянск, Северск, Краматорск, Ивано-Дарьевка, Зайцево, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Богоявленка, Константиновка, Времевка, Большая Новоселка, Пречистовка, Дорожня Трудовое, Красное, Высокополье, Терновые Поды, Лозовое, Ольговское, Белогорка, Костромка, Красный Яр, Сухой Пруд, Безымянное, Андреевка и Белая Криница.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по территории Украины по воздушному пространству и территории республики Беларусь.
В других направлениях противник продолжал огненное поражение по военным и гражданским объектам, а именно:
На Южнобужском направлении обстрелов подверглись населенные пункты Степная Долина, Александровка, Веселый Кут, Таврическое, Любомировка, Благодатное, Первомайское, Шевченково, Мирное, Новогригоровка и Белогорка.
Вражеские войска продолжают нести потери.
В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила более 30 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники противника. Украинские подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили два самолета Су-25, два вертолета (Ка-52 и Ми-24), а также пять БПЛА.
Напомним, ранее стало известно, что в ходе контрнаступательных действий в Харьковской области украинские военные взяли в плен группу оккупантов, в том числе подполковника русской армии.
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