Зокрема, геолокаційні кадри, опубліковані 21 серпня, показують, що ЗСУ просунулися до східної частини Комарівки (на південь від Коренево та на схід від Суджі). При цьому російські джерела стверджують, що війська РФ нібито відбили українські атаки у цьому районі.

Водночас російські воєнкори повідомляють, що українські сили, що діють на північний схід від Коренево, захопили Семенівку та просунулися до південної частини Левшинки. Крім того, за їхніми твердженнями, ЗСУ незначно просунулися у північній частині Мартинівки (на північний схід від Суджі).

Додаткові геолокаційні кадри від 22 серпня показують, що українська армія незначно просунулась у південній частині Російської Конопельки (на схід від Суджі).

За твердженнями російських воєнкорів, підрозділи російської "Дикої дивізії Донбасу", включаючи батальйони "Арбат", "П'ятнашка" та "Сармат", відбили Нечаєв (на північ від Суджі). Також кореспонденти РФ стверджували, що українські сили продовжували вступати в бій із російськими силами в районах Глушково, Коренево, Суджа та Білово Курської області.



Крім того, згідно з твердженнями російських джерел, увечері 21 серпня, ЗСУ провели розвідку боєм біля Забрами Брянської області. Проте війська РФ, включаючи російських прикордонників та чеченських бійців спецназу "Ахмат" - відбили атаку.