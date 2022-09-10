ВСУ за три дня уничтожили воздушных целей врага более чем на 150 млн долларов

Вооруженные силы Украины только за три дня ликвидировали воздушных целей армии России 157,5 млн долларов. Речь идет только о средствах воздушного нападения: крылатые ракеты, самолеты и вертолеты, уничтоженные подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил, ПВО Сухопутных войск и ДШВ в течение 5 -7 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.
Как отметили в ведомстве, одни из самых дорогих и технологичных ракет на вооружении РФ - это, безусловно, крылатая ракета Х-101. Шесть Х-101 противник выпустил по Украине 5 сентября (пять из них сбиты ПВО Воздушных сил). Ориентировочная стоимость Х-101 - 13 млн долларов за единицу. 13 х 6 = 78 млн долларов.
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Напомним, 7 сентября украинские военные уничтожили российский Су-25 на Харьковском направлении.
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