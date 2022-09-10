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ЗСУ за три дні знищили повітряних цілей ворога більш ніж на 150 млн доларів

Фото: ЗСУ знищили повітряних цілей ворога на 150 млн доларів (GettyImage)
Автор: Олександр Білоус

Збройні сили України лише за три дні ліквідували повітряних цілей армії Росії 157,5 млн доларів. Йдеться лише про засоби повітряного нападу: крилаті ракети, літаки та гелікоптери, знищені підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил, ППО Сухопутних військ та ДШВ протягом 5 -7 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

Як зазначили у відомстві, одні з найдорожчих і найтехнологічніших ракет на озброєнні РФ - це, безумовно, крилата ракета Х-101. Шість Х-101 противник випустив по Україні 5 вересня (п’ять із них збито ППО Повітряних сил). Орієнтовна вартість Х-101 - 13 млн доларів за одиницю. 13 х 6 = 78 млн доларів.

Крім того:

  • - дві керовані авіаційні ракети Х-59 - 600 тис. доларів (300 тис. доларів за одиницю);
  • - два ударних вертольоти Ка-52 на 32, 4 млн доларів (16,2 млн доларів за одиницю) та ударний вертоліт Мі-24 (12,5 млн доларів за одиницю);
  • - воїнами ДШВ знищено три штурмовика Су-25 на суму 33 млн доларів (11 млн доларів за одиницю);
  • - десять безпілотників оперативно-тактичного рівня типу "Орлан-10" - 1 млн доларів (100 тис. доларів за одиницю).

Нагадаємо, 7 вересня українські військові знищили російський Су-25 на Харківському напрямку.

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Збройні сили України