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ВСУ точными ударами уничтожают "живую силу" врага (видео)

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Украина, Суббота 25 июня 2022 15:19
ВСУ точными ударами уничтожают "живую силу" врага (видео) Фото: ВСУ точными ударами уничтожают "живую силу" врага (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные каждый день уничтожают "живую силу" врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, публикуемое в Telegram-канале Сухопутные войска ВСУ.

"Воины 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского продолжают уничтожать врагов", - говорится в подписи к кадрам.

На видео видно, как оккупанты, прячась от украинских военных, заходят в один из домов. Буквально через минуту, здание "взлетает" на воздух.

Затем те из оккупантов, которые уцелели, делятся на группы и снова пытаются спрятаться, но у них это не получается, потому что ВСУ снова метко бьют по ним.

Как сообщалось, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 170 оккупантов. Российские войска потеряли один самолет и один вертолет.

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