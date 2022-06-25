ЗСУ влучними ударами нищать "живу силу" ворога (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео , що публіковане в Telegram-каналі Сухопутні війська ЗСУ.

"Воїни 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького продовжують нищити ворогів", - йдеться в підпису до кадрів.

На відео видно, як окупанти, ховаючись від українських військових, заходять в один з будинків. Буквально через хвилину, будівля "злітає" в повітря.

Потім ті з окупантів, хто вцілів діляться на групи та знову намагаються сховатися, але в них це не виходить, бо ЗСУ знову влучно б’ють по ним.