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ВСУ за день сбили российский самолет, вертолет и несколько БПЛА с ракетами. Враг уже боится неба Украины

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Суббота 16 апреля 2022 01:18
ВСУ за день сбили российский самолет, вертолет и несколько БПЛА с ракетами. Враг уже боится неба Украины Фото: сбитый украинскими военными российский вертолет (t.me/zaborona_com)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные за минувшие сутки поразили 7 воздушных целей российских оккупантов. Были сбиты вражеский самолет, вертолет, несколько беспилотников и крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что из-за больших потерь российские захватчики существенно снизили активность в украинском воздушном пространстве. Так, враг издалека наносит удары дистанционно-баллистическими и крылатыми ракетами.

Зенитно-ракетными подразделениями Воздушных Сил и силами 93-й ОМБр "Холодный Яр" за прошедшую пятницу, 15 апреля, были поражены:

  • 1 российский самолет;
  • 1 вертолет;
  • 3 беспилотных летательных аппарата;
  • 2 крылатые ракеты.

"Ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей успешно совершила около 10 авианалетов на позиции оккупантов. Таким образом, ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м на разных направлениях поддержали с воздуха действия побратимов в наземных боях, нанеся рашистам существенные потери!" - рассказали в ВС ВСУ.

Напомним, еще 12 апреля для украинских зенитных ракетных войск "юбилейной" 300-й воздушной целью стал российский штурмовик Су-25. А днем ранее ВСУ сбили вражеский Су-34, несколько ракет, 3 БПЛА и 4 вертолета, включая разведывательно-ударный Ка-52 "Аллигатор".

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