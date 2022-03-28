ВСУ за сутки сбили четыре российских самолета и вертолет

За сутки, 27 марта, воздушные силы ВСУ уничтожили 4 вражеских самолета, 1 вертолет, 2 беспилотника и 2 крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командования Воздушных сил ВСУ.

Утром 27 марта в Харьковской области ВСУ сбили один самолет, предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34, а в Киевской области был сбит вертолет и беспилотник российских оккупантов.

Обострение обстановки началось ближе к 22:00. Массированный авианалет захватчики совершили с севера Киевской области, где потеряли сразу три самолета.

По ряду объектов инфраструктуры Украины оккупанты нанесли удары крылатыми ракетами, две - сбиты противовоздушной обороной.

"По наземным целям продолжает работать авиация Воздушных Сил, совершившая несколько авианалетов на вражеские войска под прикрытием истребителей", - говорится в сообщении.