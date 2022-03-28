ru ua
Пн, 28 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ за добу збили чотири російські літаки і вертоліт

Новость на русском →
Понеділок 28 березня 2022 02:13
ЗСУ за добу збили чотири російські літаки і вертоліт Фото: запуск ракети Нептун (mil.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

За добу, 27 березня, повітряні сили ЗСУ знищили 4 ворожі літаки, 1 вертоліт, 2 безпілотники і 2 крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командування Повітряних сил ЗСУ.

Вранці 27 березня в Харківській області ЗСУ збили один літак, імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34, а в Київській області був збитий вертоліт і безпілотник російських окупантів.

Загострення обстановки почалося ближче до 22:00. Масований авіаналіт загарбники здійснили з півночі Київської області, де втратили відразу три літаки.

По ряду об'єктів інфраструктури України окупанти завдали ударів крилатими ракетами, дві - збиті протиповітряною обороною.

"По наземних цілях продовжує працювати авіація Повітряних Сил, яка здійснила кілька авіанальотів на ворожі війська під прикриттям винищувачів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні визнали військовим злочином обстріл меморіалу жертвам Голокосту в Харкові.

Ми також писали про те, що ЗСУ поповнили список трофеїв двома майже новими броньованими "Уралами" моделі "Торнадо-У".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Збройні сили України
NEWS
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
DAILY
Культурний фронт. Як у Києві захищають пам'ятники та історію від Росії
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Культурний фронт. Як у Києві захищають пам'ятники та історію від Росії