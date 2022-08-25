ВСУ за сутки "приземлили" 9 вражеских беспилотников

В течение дня, 24 августа, войска Воздушных сил ВСУ уничтожили 9 вражеских беспилотников, пытавшихся разведать позиции украинских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.
"Вчера, 24 августа, в течение дня, враг по многим направлениям пытался разведать дислокацию наших войск, задействуя беспилотные летательные аппараты. Воины Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ конечно же сбивали их - всего "приземлили" 9 единиц", - говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки украинские бойцы уничтожили еще 150 оккупантов и три вражеских вертолета.
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