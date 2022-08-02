ВСУ за сутки ликвидировали еще 140 оккупантов: названы новые потери России

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 140 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла уже около 41170 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook .

Напомним, в британской разведке считают, что удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе в День ВМФ является очередной неудачей Черноморского флота в пятимесячной войне против Украины.

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