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ВСУ за сутки ликвидировали еще 140 оккупантов: названы новые потери России

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Киев, Вторник 02 августа 2022 09:03
ВСУ за сутки ликвидировали еще 140 оккупантов: названы новые потери России Фото: ВСУ за сутки ликвидировали еще 140 оккупантов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 140 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла уже около 41170 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника по состоянию на 2 августа ориентировочно составили:

  • личного состава - около 41170 (+140) человек ликвидировано,
  • танков - 1768 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин - 4014 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 936 (+4) ед,
  • РСЗО - 259 (+0) ед,
  • средства ПВО - 117 (+0) ед,
  • самолетов - 223 (+0) ед,
  • вертолетов - 191 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 739 (+3),
  • крылатые ракеты - 174 (+0),
  • корабли/катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2914 (+2) ед,
  • специальная техника - 82 (+0).

Согласно данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях.

Напомним, в британской разведке считают, что удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе в День ВМФ является очередной неудачей Черноморского флота в пятимесячной войне против Украины.

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