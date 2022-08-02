ВСУ за сутки ликвидировали еще 140 оккупантов: названы новые потери России
Фото: ВСУ за сутки ликвидировали еще 140 оккупантов (Getty Images)
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 140 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла уже около 41170 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника по состоянию на 2 августа ориентировочно составили:
- личного состава - около 41170 (+140) человек ликвидировано,
- танков - 1768 (+0) ед,
- боевых бронированных машин - 4014 (+4) ед,
- артиллерийских систем - 936 (+4) ед,
- РСЗО - 259 (+0) ед,
- средства ПВО - 117 (+0) ед,
- самолетов - 223 (+0) ед,
- вертолетов - 191 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 739 (+3),
- крылатые ракеты - 174 (+0),
- корабли/катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2914 (+2) ед,
- специальная техника - 82 (+0).
Согласно данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях.
Напомним, в британской разведке считают, что удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе в День ВМФ является очередной неудачей Черноморского флота в пятимесячной войне против Украины.
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