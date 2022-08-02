ЗСУ за добу ліквідували ще 140 окупантів: названі нові втрати Росії
Фото: ЗСУ за добу ліквідували ще 140 окупантів (Getty Images)
Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 140 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила вже близько 41170 своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника станом на 2 серпня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 41170 (+140) осіб ліквідовано,
- танків - 1768 (+0) од,
- бойових броньованих машин - 4014 (+4) од,
- артилерійських систем - 936 (+4) од,
- РСЗВ - 259 (+0) од,
- засоби ППО - 117 (+0) од,
- літаків - 223 (+0) од,
- вертольотів - 191 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 739 (+3),
- крилаті ракети - 174 (+0),
- кораблі/катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2914 (+2) од,
- спеціальна техніка - 82 (+0).
Згідно з даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.
Нагадаємо, у британській розвідці вважають, що удар по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі в День ВМФ є черговою невдачею Чорноморського флоту у п'ятимісячній війні проти України.
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