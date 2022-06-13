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ВСУ "стоят" в 18 километрах от Херсона и успешно бъют противника артиллерией, - Арестович

Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные сейчас находятся в 18 километрах от Херсона. ВСУ также наносят массированные артиллерийские удары по скоплениям противника на южном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий советника главы ОП Алексея Арестовича.

Он также отметил, что подразделениям ВСУ пришлось отойти на три километра назад. Но по его словам, на ход боев это никаким образом не влияет.

"На Херсонском направлении им хорошо "вломили" нашей артиллерией, а на Запорожском они ехали, ехали, ехали, но не доехали, потому что им влупили", – сказал Алексей Арестович.

Советник главы ОП добавил, что со стороны украинских бойцов существенно возросло качество контрбатарейной борьбы, поскольку ВСУ насытили артиллерией. Это касается всех направлений, где ВСУ сегодня ведут бои с оккупантами.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинские военные продолжают удерживать стратегическую инициативу в боях против российских солдат. По его словам, одними из главных целей Украины являются деоккупация всех захваченных населенных пунктов и восстановление разрушенных регионов.

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