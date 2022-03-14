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ВСУ сорвала попытку прорыва оккупантов на Донецком направлении

Автор: Антон Федорцив

Оперативно-тактическая группировка "Восток" отчиталась о боевом столкновении с российскими оккупантами в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост Оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

Войска РФ пытались прорвать оборону на Донецком направлении. В ходе отражения наступательных действий Вооруженные силы нанесли врагу потери: до 100 человек личного состава, 2 танка, 3 БМП и 1 БТР.

"Благодаря успешным действиям наших воинов был вовремя обнаружен противник, который пытался атаковать на Волновахском направлении. В результате боя было уничтожено 4 БМП и до двух взводов пехоты", – говорится в сообщении.

В течение дня в районе работала украинская авиация и артиллерия. Они нанесли огневого поражения по скоплению вражеской техники и колоннам кафиров. Уничтожены колонна обеспечения с более чем десятком единиц автомобильной техники.

"Понеся потери батальонные тактические группы 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ отступила. Украинские воины продолжают надежно держать занимаемые рубежи и наносить максимальное поражение живой силе и технике русских оккупантов. Продолжаются бои" – резюмировали в группировке.

Напомним, что российские оккупанты пытаются захватить окрестности Изюма в Харьковской области.

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