ЗСУ зірвали спробу прориву окупантів на Донецькому напрямку

Війська РФ намагалися прорвати оборону на Донецькому напрямку. У ході відбиття наступальних дій Збройні сили завдали ворогу втрат: до 100 осіб особового складу, 2 танки, 3 БМП та 1 БТР.

"Завдяки успішним діям наших воїнів було вчасно виявлено противника, який намагався атакувати на Волноваському напрямку. В результаті бою було знищено 4 БМП та до двох взводів піхоти", – йдеться в повідомленні.

Упродовж дня в районі працювала українська авіація та артилерія. Вони нанесли вогневого ураження по скупченню ворожої техніки та колонах окупантів. Знищені колона забезпечення з понад десятком одиниць автомобільної техніки.

"Зазнавши втрат, батальйонні тактичні групи 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ відступила. Українські воїни продовжують надійно тримати займані рубежі та наносити максимального ураження живій силі та техніці російських окупантів. Тривають бої", – резюмували в угрупованні.