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ЗСУ сьогодні "приземлили" два ворожі безпілотники, - Ігнат

Фото: ЗСУ сьогодні "приземлили" два ворожі безпілотники (Facebook)
Автор: Руслан Гаращенко

Повітряні сили України в п'ятницю, 23 грудня, знищили два ворожі безпілотники на східному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву спікера Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"На східному напрямку сьогодні збито два БПЛА. Попередньо, "Орлан-10". Це було вранці та в обід", - розповів він.

При цьому Ігнат зазначив, що ворог не припиняє проводити повітряну розвідку за допомогою цих безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, вранці повідомлялося, що українські захисники минулої доби ліквідували ще 550 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять 100950 військових убитими.

Крім того, минулої доби вдалося знищити п'ятьох безпілотників.

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