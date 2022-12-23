ЗСУ сьогодні "приземлили" два ворожі безпілотники, - Ігнат

Повітряні сили України в п'ятницю, 23 грудня, знищили два ворожі безпілотники на східному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву спікера Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"На східному напрямку сьогодні збито два БПЛА. Попередньо, "Орлан-10". Це було вранці та в обід", - розповів він.

При цьому Ігнат зазначив, що ворог не припиняє проводити повітряну розвідку за допомогою цих безпілотних літальних апаратів.