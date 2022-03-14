ВСУ смогли совершить контрнаступление под Изюмом, - Денисенко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника министра МВД Вадима Денисенко в эфире украинского телемарафона .

"Под Изюмом также удалось совершить небольшое контрнаступление, и немного отбросить русских. Ведь изюм одно из ключевых направлений российской армии, потому что это дорога на восток на Донбасс", - сообщил советник министра МВД.

По его словам, под Киевом и сейчас слышно, как работает украинская артиллерия. Речь идет о западном и юго-западном направлениях.

Кроме того, оккупанты открывали огонь возле Харькова.