ЗСУ змогли зробити контрнаступ під Ізюмом, - Денисенко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника міністра МВС Вадима Денисенка в ефірі українського телемарафону .

"Під Ізюмом також вдалося зробити невеликий контрнаступ, і трохи відкинути росіян. Адже Ізюм один з ключових напрямків російської армії, тому що це дорога на схід на Донбас", - повідомив радник міністра МВС.

За його словами, під Києвом і зараз чутно, як працює українська артилерія. Йдеться про західний і південно-західний напрямки.

Крім того, окупанти відкривали вогонь біля Харкова.