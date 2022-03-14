ВСУ смогли совершить контрнаступление под Изюмом, - Денисенко
Фото: Советник главы МВД Вадим Денисенко (investigator)
Вооруженные силы Украины смогли совершить контрнаступление в Изюме Харьковской области. Ситуация остается сложной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника министра МВД Вадима Денисенко в эфире украинского телемарафона.
"Под Изюмом также удалось совершить небольшое контрнаступление, и немного отбросить русских. Ведь изюм одно из ключевых направлений российской армии, потому что это дорога на восток на Донбасс", - сообщил советник министра МВД.
По его словам, под Киевом и сейчас слышно, как работает украинская артиллерия. Речь идет о западном и юго-западном направлениях.
Кроме того, оккупанты открывали огонь возле Харькова.