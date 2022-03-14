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ВСУ смогли совершить контрнаступление под Изюмом, - Денисенко

Новина українською →
Изюм, Понедельник 14 марта 2022 07:06
ВСУ смогли совершить контрнаступление под Изюмом, - Денисенко Фото: Советник главы МВД Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины смогли совершить контрнаступление в Изюме Харьковской области. Ситуация остается сложной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника министра МВД Вадима Денисенко в эфире украинского телемарафона.

"Под Изюмом также удалось совершить небольшое контрнаступление, и немного отбросить русских. Ведь изюм одно из ключевых направлений российской армии, потому что это дорога на восток на Донбасс", - сообщил советник министра МВД.

По его словам, под Киевом и сейчас слышно, как работает украинская артиллерия. Речь идет о западном и юго-западном направлениях.

Кроме того, оккупанты открывали огонь возле Харькова.

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