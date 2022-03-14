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ЗСУ змогли зробити контрнаступ під Ізюмом, - Денисенко

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Ізюм, Понеділок 14 березня 2022 07:06
ЗСУ змогли зробити контрнаступ під Ізюмом, - Денисенко Фото: радник глави МВС Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Артур Родивилов

Збройні сили України змогли здійснити контрнаступ в Ізюмі Харківської області. Ситуація залишається складною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника міністра МВС Вадима Денисенка в ефірі українського телемарафону.

"Під Ізюмом також вдалося зробити невеликий контрнаступ, і трохи відкинути росіян. Адже Ізюм один з ключових напрямків російської армії, тому що це дорога на схід на Донбас", - повідомив радник міністра МВС.

За його словами, під Києвом і зараз чутно, як працює українська артилерія. Йдеться про західний і південно-західний напрямки.

Крім того, окупанти відкривали вогонь біля Харкова.

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