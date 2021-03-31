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ВСУ сегодня как никто понимают, что нам очень нужны реформы, - Хомчак

Новина українською → Киев, Среда 31 марта 2021 09:25
ВСУ сегодня как никто понимают, что нам очень нужны реформы, - Хомчак Фото: Руслан Хомчак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак рассказал, что в Вооруженных силах Украины продолжается реформа. По его словам, реформы идут в быстрых темпах.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Радио Свобода".

Хомчак отметил, что семилетняя война на Донбассе показала, что нужны изменения.

"Вооруженные силы сегодня как никто понимают, что нам очень нужны реформы", - заявил он.

По его словам, важный момент, когда сама реформа назрела, "когда ее не кто-то навязывает, мы ее делаем не для того, чтобы для кого-то сделать".

"Поэтому, что касается Вооруженных сил, реформа идет, и реформа будет продолжаться. И тот коллектив сегодня в руководстве Вооруженных сил, это люди, которые одержимы этой реформой для того, чтобы изменить все то, что мы видим в течение последних лет нам мешает идти к победе", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в этом году Вооруженные силы Украины смогут получить военную продукцию на сумму свыше 10 млрд гривен. Речь идет о 3300 ракетно-артиллерийских системах, более 60 бронетранспортерах и бронированных машинах, а также шести самолетах.

Напомним, в МОУ анонсировали проведение реформы в ВСУ, которая приблизит Украину к получению Плана действий относительно членства в НАТО.

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