ЗСУ сьогодні як ніхто розуміють, що нам конче потрібні реформи, - Хомчак

Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак розповів, що в Збройних силах України триває реформа. За його словами, реформи йдуть у швидких темпах.

Хомчак зазначив, що семирічна війна на Донбасі показала, що потрібні зміни.

"Збройні сили сьогодні як ніхто розуміють, що нам конче потрібні реформи", - заявив він.

За його словами, важливий момент, коли реформа сама назріла, "коли її не хтось нав’язує, ми її робимо не для того, щоб для когось зробити".

"Тому, що стосується Збройних сил, реформа йде, і реформа буде продовжуватися. І той колектив сьогодні в керівництві Збройних сил, це люди, які одержимі цією реформою для того, щоб змінити все те, що ми бачимо протягом останніх років нам заважає іти до перемоги", - зазначив він.