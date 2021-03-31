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ЗСУ сьогодні як ніхто розуміють, що нам конче потрібні реформи, - Хомчак

Новость на русском → Київ, Середа 31 березня 2021 09:25
ЗСУ сьогодні як ніхто розуміють, що нам конче потрібні реформи, - Хомчак Фото: Руслан Хомчак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак розповів, що в Збройних силах України триває реформа. За його словами, реформи йдуть у швидких темпах.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

Хомчак зазначив, що семирічна війна на Донбасі показала, що потрібні зміни.

"Збройні сили сьогодні як ніхто розуміють, що нам конче потрібні реформи", - заявив він.

За його словами, важливий момент, коли реформа сама назріла, "коли її не хтось нав’язує, ми її робимо не для того, щоб для когось зробити".

"Тому, що стосується Збройних сил, реформа йде, і реформа буде продовжуватися. І той колектив сьогодні в керівництві Збройних сил, це люди, які одержимі цією реформою для того, щоб змінити все те, що ми бачимо протягом останніх років нам заважає іти до перемоги", - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що цього року Збройні сили України зможуть отримати військову продукцію на суму понад 10 млрд гривень. Йдеться про 3300 ракетно-артилерійських систем, понад 60 бронетранспортерів і броньовані машини, а також шість літаків.

Нагадаємо, в МОУ анонсували проведення реформи в ЗСУ, яка наблизить Україну до отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

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