ВСУ в седьмой раз уничтожили российских оккупантов в Чернобаевке, - Арестович

Военные ВСУ в седьмой раз разгромили российских военных на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника офиса президента Алексея Арестовича в Facebook.
Он рассказал, что ВСУ уже седьмой раз подряд разгромили оккупантов. В частности, это уже стало доброй традицией, и мы за ее поддержание.
"Соберитесь. Сейчас от вас понадобится все ваше мужество. Чернобаевка Седьмой раз", - написал Арестович.
Отметим, что российские военные используют аэродром в Чернобаевке как свой командный пункт и место сбора самолет.
Ранее мы сообщали, что военные ВСУ в шестой раз разгромили российских оккупантов в Чернобаевке.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 26-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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