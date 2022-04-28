ВСУ сбили вражеский беспилотник на Запорожском направлении: он корректировал огонь артиллерии

"На Запорожском направлении защитники одного из подразделений противовоздушной обороны сбили новейший российский беспилотник "Орлан-10", который корректировал огонь артиллерии. С его помощью враг вел разведку, чтобы обстреливать не только украинские позиции, но и мирные села за линией фронта", - говорится в сообщении.

В сообщении также указано, что беспилотник был оснащен видеокамерами с углом обзора 360 градусов и мог подниматься на высоту до 5 км, а в автономном режиме отлетать от пульта управления до 600 км.

При этом его вес 14 кг, запуск осуществляется со специальной катапульты, а летает он со скоростью до 15 км и может находиться в воздухе до 18 часов.

Напомним, по состоянию на сегодня, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники уничтожили 215 российских БПЛА оперативно-тактического уровня.

Добавим, украинские подразделения противовоздушной обороны над Одессой сбили российский беспилотник.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.