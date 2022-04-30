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ВСУ сбили вражеский беспилотник, который вел разведку в направлении Запорожской области

Фото: ВСУ сбили вражеский беспилотник (24tv)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные сбили новейший российский беспилотник "Орлан-10". Он корректировал огонь артиллерии и вел разведку местности на одном из направлений Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Объединенных сил ВСУ.

"Новейший российский беспилотник "Орлан-10" корректировал огонь артиллерии. С его помощью враг вел разведку, чтобы обстреливать не только позиции украинских воинов, но и мирные села", - сообщил командир подразделения морской пехоты.

По его словам, беспилотник двигался на низкий высоте в досягаемости для стрелкового оружия. Военные совершили пару метких выстрелов, в результате чего вражеская "птичка" была обезврежена.

"Русские, под прикрытием бронетранспортера, отправили на место падения группу для эвакуации. Морпехи, наблюдая это, также выдвинулись к району приземления БПЛА. Обошли с флангов и дали бой. В результате, двое оккупантов ранены", - добавляют в сообщении.

Напомним, вчера над Днепропетровской областью украинские военные сбили российский беспилотник. Он упал на территории частного двора.

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