ВСУ сбили российский истребитель вблизи Изюма

В четверг 21 апреля в Изюмском районе Вооруженные Силы Украины сбили самолет российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Российский истребитель ликвидировали на Изюмщине, где сейчас идут бои с оккупантами. Спасибо Вооруженным Силам Украины!",- говорится в сообщении.

Сообщается, что украинские защитники уничтожили еще один вражеский самолет Су-34.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области нашли склад с боеприпасами оккупантов и передали ВСУ.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 57-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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