Миколаївські десантники збили російський БПЛА комплексу РЕБ "Леєр". Цей літальний апарат направляється для придушення GSM-зв‘язку.

"Військовослужбовцем розвідувального підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади зі стрілецької зброї було збито безпілотний літальний апарат комплексу радіоелектронної боротьби "Леєр", який призначений для придушення GSM-зв‘язку", - йдеться в повідомленні.

Фото: ЗСУ збили російський БПЛА, який здатен "глушити" зв'язок (facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ППО Повітряних сил і Десантно-штурмових військ 12 травня вразили сім повітряних цілей Росії. Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири БПЛА типу "Орлан-10".

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