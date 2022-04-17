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ВСУ сбили российский беспилотник в Донецкой области

Фото: обломки беспилотника (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Юлия Бойко

Вооруженные силы Украины сбили очередной российский беспилотник. В частности, "приземлили" беспилотник "Орлан" в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

"Украинцы продолжают успешно "приземлять" российские БПЛА. Так, в Донецкой области Сечеславские десантники охотились на многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, "Орлан-10". Может показаться - мелочь. Но цена одного такого беспилотника составляет около 100 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне ООС на Донбассе украинские военные отбили 10 атак. Уничтожены десятки единиц бронетехники врага.

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Донецкая областьВойна России против Украины