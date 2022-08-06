ua ru
Сб, 06 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ сбили ракету С-300 в Запорожской области (фото)

Новина українською →
Запорожье, Суббота 06 августа 2022 16:47
ВСУ сбили ракету С-300 в Запорожской области (фото) Фото: ВСУ сбили ракету С-300 в Запорожской области (t.me/brigade128)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные сбили ракету комплекса С-300 в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 128 ОГШБ.

"Рашисты нападают ночью, безжалостно уничтожают гражданские объекты и убивают мирное население. Ракета из комплекса С-300 сбита силами ПВО утром вблизи села в Запорожье", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в течение последних недель июля, враг начал избивать по наземным целям зенитными ракетами из комплекса С-300, основное предназначенное для него - уничтожение воздушных целей.

В частности, оккупанты используют по Николаеву нетипичное оружие - ракеты комплекса С-300. Именно поэтому обстрел приносит городу сильнейшие разрушения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Десяток танков и 250 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
Десяток танков и 250 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз