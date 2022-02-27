ВСУ сбили крылатую ракету, выпущенную в сторону Киева с территории Беларуси

С территории Беларуси была выпущена крылатая ракета в сторону украинской столицы. Воздушные силы ВСУ смогли сбить вражескую ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного .

"Воздушные Силы ВС Украины несколько минут назад сбили крылатую ракету, выпущенную по столице Украины с территории Республики Беларусь самолетом ТУ-22. Это очередное военное преступление РБ и РФ", - заявил Залужный.

Напомним, по данным Генштаба, в течение суток враги били по Киеву и другим городам баллистическими и крылатыми ракетами и применяли авиацию с территории Беларуси и оккупированного Крыма.

Ранее сообщалось, что утром 27 февраля в центре Харькова идут бои, и российские оккупанты несут потери.