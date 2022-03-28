ru ua
Пн, 28 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Полтавской области заявили, что готовятся к весенне-полевым работам

Новина українською →
Понедельник 28 марта 2022 13:02
В Полтавской области заявили, что готовятся к весенне-полевым работам Фото: в Полтавской области заявили, что готовятся к весенне-полевым работам (УНИАН)
Автор: Артем Горовенко

Полтавская область начала активную подготовку к весенне-полевым работам и увеличивает нагрузку для производств легкой промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина в Telegram-канале.

По его словам, в области уже заработал Штаб посевной кампании, который будет решать все вопросы, возникающие у аграриев.

Лунин также отметил, что администрация области работает над тем, чтобы предприятия получали госзаказ. Для этого глава ОВА провел встречу с представителями бизнеса.

"Половина заведений питания и заведений сферы услуг на Полтавщине уже работают. Предприятия легкой промышленности уже загружены на 60%. Но должны продолжать увеличивать мощности. Президент, правительство и парламент создали для этого все условия" - рассказал Дмитрий Лунин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтавская область
NEWS
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
DAILY
Министр агрополитики Николай Сольский: о посевной, экспорте продуктов и нехватке кадров
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Министр агрополитики Николай Сольский: о посевной, экспорте продуктов и нехватке кадров