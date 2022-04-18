ВСУ сбили за день российский самолет, беспилотник и три вертолета, включая Ка-52 "Аллигатор"

Украинские Воздушные Силы за прошедший день сократили вражескую авиацию на самолет, три вертолета и беспилотник, а также наносили сокрушительные удары по позициям российских войск.

Об этом пишет РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что на востоке и юге Украины противник смог существенно нарастить свои средства противовоздушной обороны. Там рашисты продолжают бомбить, обстреливать из ракет и артиллерии мирные наши города.

"Впрочем, воины Вооруженных Сил Украины и там наносят существенные потери оккупантам и на земле, и в воздухе. За сутки 17 апреля подразделениями ПВО Воздушных Сил и Сухопутных войск уничтожены пять воздушных целей", - говорится в сообщении.

1 самолет (истребитель типа "Су");

3 вертолета (два Ми-24 и один Ка-52);

1 БПЛА ОТР (Орлан-10).

Наши истребители продолжали патрулировать воздушное пространство и авиационное прикрытие войск ВСУ, а ударная авиация наносила ракетно-бомбовые удары по позициям вражеских войск.