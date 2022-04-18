ЗСУ збили за день російський літак, безпілотник і три вертольоти, включаючи Ка-52 "Алігатор"

Українські повітряні сили за минулий день скоротили ворожу авіацію на літак, три вертольоти та безпілотник, а також завдавали нищівних ударів по позиціях російських військ.

Про це пише РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Зазначається, що на сході та півдні України противник зміг істотно наростити свої засоби протиповітряної оборони. Там рашисти продовжують бомбити, обстрілювати з ракет і артилерії мирні наші міста.

"Втім воїни Збройних Сил України й там завдають суттєвих втрат окупантам і на землі, і в повітрі. За добу 17 квітня підрозділами ППО Повітряних Сил та Сухопутних військ знищено п'ять повітряних цілей", - йдеться в повідомленні.

1 літак (винищувач типу "Су");

3 вертольоти (два Мі-24 та один Ка-52);

1 БПЛА ОТР (Орлан-10).

Наші винищувачі продовжували патрулювати повітряний простір і авіаційне прикриття військ ЗСУ, а ударна авіація завдавала ракетно-бомбових ударів по позиціях ворожих військ.