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ЗСУ збили за день російський літак, безпілотник і три вертольоти, включаючи Ка-52 "Алігатор"

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Понеділок 18 квітня 2022 00:47
ЗСУ збили за день російський літак, безпілотник і три вертольоти, включаючи Ка-52 "Алігатор" Фото: збитий військовими ЗСУ російський вертоліт Ка-52" Алігатор " (t.me/u_now)
Автор: Володимир Костирін

Українські повітряні сили за минулий день скоротили ворожу авіацію на літак, три вертольоти та безпілотник, а також завдавали нищівних ударів по позиціях російських військ.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Зазначається, що на сході та півдні України противник зміг істотно наростити свої засоби протиповітряної оборони. Там рашисти продовжують бомбити, обстрілювати з ракет і артилерії мирні наші міста.

"Втім воїни Збройних Сил України й там завдають суттєвих втрат окупантам і на землі, і в повітрі. За добу 17 квітня підрозділами ППО Повітряних Сил та Сухопутних військ знищено п'ять повітряних цілей", - йдеться в повідомленні.

  • 1 літак (винищувач типу "Су");
  • 3 вертольоти (два Мі-24 та один Ка-52);
  • 1 БПЛА ОТР (Орлан-10).

Наші винищувачі продовжували патрулювати повітряний простір і авіаційне прикриття військ ЗСУ, а ударна авіація завдавала ракетно-бомбових ударів по позиціях ворожих військ.

Нагадаємо, перед цим, протягом доби 16 квітня, ЗСУ знищили 13 повітряних цілей російських окупантів.

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