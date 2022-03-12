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ВСУ сбили 2 вражеских вертолета над Херсонской областью

Автор: Антон Федорцив

Украинские войска продолжают уничтожать воздушные силы России в небе над Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию от советника министра внутренних дел Антона Геращенко в Telegram

Два вертолета оккупантов сбили над Херсонской областью близ Скадовска. Один из российских пилотов выжил, его увезли в больницу.

В общем, ситуацию в Херсонской области остается сложной. В частности, исполком Генического городского совета подал в отставку из-за невозможности работать в режиме оккупации.

К слову, с начала войны Вооруженные силы уничтожили вражескую технику ориентировочно на 5 млрд долларов.

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Херсонская областьВторжение России в УкраинуВойна России против Украины