ВСУ сбили 2 вражеских вертолета над Херсонской областью

Украинские войска продолжают уничтожать воздушные силы России в небе над Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию от советника министра внутренних дел Антона Геращенко в Telegram
Два вертолета оккупантов сбили над Херсонской областью близ Скадовска. Один из российских пилотов выжил, его увезли в больницу.
В общем, ситуацию в Херсонской области остается сложной. В частности, исполком Генического городского совета подал в отставку из-за невозможности работать в режиме оккупации.
К слову, с начала войны Вооруженные силы уничтожили вражескую технику ориентировочно на 5 млрд долларов.
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