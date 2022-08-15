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ВСУ разбили штаб ЧВК "Вагнера" в Попасной: что известно

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Луганск, Понедельник 15 августа 2022 08:47
ВСУ разбили штаб ЧВК "Вагнера" в Попасной: что известно Фото: ВСУ разбили штаб ЧВК "Вагнера" в Попасной (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины 14 августа разбили штаб российских наемников из частной военной компании "Вагнера". Они базировались в оккупированном городе Попасная (Луганская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, украинские военные удачно отработали по вражескому штабу, удар по которому навел один из представителей российских СМИ.

"ВСУ снова удачно отработали по вражескому штабу, на который навел один из представителей СМИ России. На этот раз вчера в Попасной, где точным ударом разбит штаб ЧВК "Вагнера", - написал Гайдай.

Число погибших наемников уточняется.

Напомним, вчера роспропаганда заявила об ударе по штабу ЧВК "Вагнера". Однако информацию о гибели основателя военной компании Евгения Пригожина пропагандисты не подтверждают.

Ранее мы писали, что ЧВК "Вагнера" продолжает собирать на войну в Украине солдат. Наемники вербуют заключенных.

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