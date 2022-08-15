ЗСУ розбили штаб ПВК "Вагнера" в Попасній: що відомо
Збройні сили України 14 серпня розбили штаб російських найманців з приватної військової компанії "Вагнера". Вони базувалися в окупованому місті Попасна (Луганська область).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
За його словами, українські військові вдало відпрацювали по ворожому штабу, удар по якому навів один з представників російських ЗМІ.
"ЗСУ знову вдало відпрацювали по ворожому штабу, на який навів один з представників ЗМІ Росії. Цього разу вчора в Попасній, де точним ударом розбитий штаб ПВК "Вагнера", - написав Гайдай.
Число загиблих найманців уточнюється.
Нагадаємо, вчора роспропаганда заявила про удар по штабу ПВК "Вагнера". Однак інформацію про загибель засновника військової компанії Євгена Пригожина пропагандисти не підтверджують.
Раніше ми писали, що ПВК "Вагнера" продовжує збирати на війну в Україні солдатів. Найманці вербують ув'язнених.
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