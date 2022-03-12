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В ВСУ рассказали о воздушных боях и сбитой за день вражеской авиации

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Суббота 12 марта 2022 03:40
В ВСУ рассказали о воздушных боях и сбитой за день вражеской авиации Фото: ВС ВСУ за день совершили несколько налетов и воздушных боев с оккупантами (armyinform.com.ua)
Автор: Владимир Костырин

Авиация ВСУ за один день совершила до 10 налетов на колоны техники российских оккупантов, провела до 10 воздушных боев, а также украинские военные поразили несколько воздушных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Командования Воздушных Сил ВСУ.

Так, в пятницу, 11 марта, группа тактического назначения в составе бомбардировщиков Су-24м, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-24 армейской авиации ВСУ совершили до десяти налетов на колонны военной техники российских военных, во время которых нанесла мощные ракетно-бомбовые удары по бронированной технике и живой силе оккупантов.

Истребительная авиация ВС ВСУ на самолетах Су-27 и МиГ-29 при значительном численном преимуществе противника провела до десяти воздушных боев по нескольким направлениям. Все наши самолеты вернулись без потерь.

По вражеской авиации выпустили 9 ракет "воздух-воздух" средней и малой дальности, и данные о потерях противника выясняются.

Украинские военные с зенитных ракетных подразделений Бук-М1 и С-300 поразили 5 воздушных целей: вражеский беспилотник "Форпост" и 4 вертолета (информация еще уточняется).

"Также есть информация от противовоздушной обороны оперативного командования "Север" о поражении рашистского истребителя-бомбардировщика Су-34 в Черниговской области", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские военные за сутки, 10 марта, поразили 10 российских самолетов. Среди них штурмовики Су-25 и Су-34.

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