В ВСУ рассказали, сколько будут получать резервисты и военнообязанные за учебные сборы

Из начисленных сумм будут удерживать ставки налога на доходы физических лиц и военный сбор
Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины обнародовало информационную справку по начислению и выплатам средств резервистам и военнообязанным за учебные сборы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение командования в Facebook.
В ВСУ отмечают, что выплаты привязаны к размерам минимального прожиточного минимума на месяц для трудоспособных лиц и минимальной заработной плате, установленных на текущий год; некоторые виды выплат получают только резервисты.
Согласно сообщению, военнообязанным и резервистам за время прохождения сборов выплачивается:
Резервистам, кроме того, выплачивается:
Уточняется, что из начисленных сумм удерживаются ставки налога на доходы физических лиц (в размере 18%) и военный сбор (в размере 1,5%).
Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в случае открытой агрессии РФ против Украины резервисты смогут прибыть в воинские части за несколько часов.