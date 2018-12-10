В ВСУ рассказали, сколько будут получать резервисты и военнообязанные за учебные сборы

Фото: ВСУ (РБК-Украина, Виталий Носач)

Из начисленных сумм будут удерживать ставки налога на доходы физических лиц и военный сбор

Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины обнародовало информационную справку по начислению и выплатам средств резервистам и военнообязанным за учебные сборы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение командования в Facebook.

В ВСУ отмечают, что выплаты привязаны к размерам минимального прожиточного минимума на месяц для трудоспособных лиц и минимальной заработной плате, установленных на текущий год; некоторые виды выплат получают только резервисты.

Согласно сообщению, военнообязанным и резервистам за время прохождения сборов выплачивается:

суточные за каждый день пребывания на сборах (от 20% до 50% от 60 грн суточных, в зависимости от воинского звания);

средний заработок на предприятиях (организациях), в которых работают призванные на сборы граждане, с последующим возмещением этих расходов Министерством обороны;

военнообязанным и резервистам, которые не работают, воинскими частями выплачивается денежное обеспечение в размере прожиточного минимума (1762 грн в 2018 году)

Резервистам, кроме того, выплачивается:

денежные выплаты в размере от 1,5 до 2 прожиточных минимумов (1762 грн), в зависимости от воинского звания;

единовременное денежное поощрение по итогам службы в резерве прошлого года (от 1600 до 3100 грн).

Уточняется, что из начисленных сумм удерживаются ставки налога на доходы физических лиц (в размере 18%) и военный сбор (в размере 1,5%).

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в случае открытой агрессии РФ против Украины резервисты смогут прибыть в воинские части за несколько часов.