У ЗСУ розповіли, скільки отримуватимуть резервісти і військовозобов’язані за навчальні збори

Фото: ЗСУ (РБК-Україна, Віталій Носач)

Із нарахованих сум утримуватимуть ставки податку на доходи фізичних осіб та військовий збір

Командування Сухопутних військ Збройних Сил України оприлюднило інформаційну довідку щодо нарахувань та виплат коштів резервістам та військовозобов’язаним за навчальні збори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення командування у Facebook.

У ЗСУ зазначають, що виплати прив'язані до розмірів мінімального прожиткового мінімуму на місяць для працездатних осіб та мінімальної заробітної плати, встановлених на поточний рік; деякі види виплат виплачуються тільки резервістам.

Згідно з повідомленням, військовозобов'язаним та резервістам за час проходження зборів виплачується:

добові за кожний день перебування на зборах (від 20% до 50% від 60 грн добових, залежно від військового звання);

середній заробіток на підприємствах (організаціях), в яких працюють призвані на збори громадяни, з подальшим відшкодуванням цих витрат Міністерством оборони;

військовозобов'язаним та резервістам, які не працюють, військовими частинами виплачується грошове забезпечення в розмірі прожиткового мінімуму (1762 грн у 2018 році).

Резервістам, крім того, виплачується:

грошові виплати в розмірі від 1,5 до 2 прожиткових мінімумів (1762 грн) залежно від військового звання;

одноразове грошове заохочення за підсумками служби в резерві минулого року (від 1600 до 3100 грн).

Уточнюється, що із нарахованих сум утримуються ставки податку на доходи фізичних осіб (у розмірі 18%) та військовий збір (в розмірі 1,5%).

Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак заявив, що у разі відкритої агресії РФ проти України резервісти зможуть прибути до військових частин за кілька годин.