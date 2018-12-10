У ЗСУ розповіли, скільки отримуватимуть резервісти і військовозобов’язані за навчальні збори

Із нарахованих сум утримуватимуть ставки податку на доходи фізичних осіб та військовий збір
Командування Сухопутних військ Збройних Сил України оприлюднило інформаційну довідку щодо нарахувань та виплат коштів резервістам та військовозобов’язаним за навчальні збори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення командування у Facebook.
У ЗСУ зазначають, що виплати прив'язані до розмірів мінімального прожиткового мінімуму на місяць для працездатних осіб та мінімальної заробітної плати, встановлених на поточний рік; деякі види виплат виплачуються тільки резервістам.
Згідно з повідомленням, військовозобов'язаним та резервістам за час проходження зборів виплачується:
Резервістам, крім того, виплачується:
Уточнюється, що із нарахованих сум утримуються ставки податку на доходи фізичних осіб (у розмірі 18%) та військовий збір (в розмірі 1,5%).
Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак заявив, що у разі відкритої агресії РФ проти України резервісти зможуть прибути до військових частин за кілька годин.