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В ВСУ рассказали о сбитом за день вражеском истребителе Су-34, БпЛА и крылатой ракете

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Четверг 07 апреля 2022 01:36
В ВСУ рассказали о сбитом за день вражеском истребителе Су-34, БпЛА и крылатой ракете Фото: украинские военные уничтожают вражеские воздушные цели (facebook.com/kpszsu)
Автор: Владимир Костырин

Украинские воздушные силы нанесли российской вражеской авиации очередные потери - за день были сбиты истребитель противника, беспилотник, а также крылатая ракета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ.

Так, в течение среды, 6 апреля, наши зенитные ракетные войска уничтожили три воздушных цели.

"Предварительно это истребитель-бомбардировщик Су-34. Он был сбит во время авианалета противника на восточном направлении", - говорится в сообщении.

В ВС ВСУ добавили, что ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации под прикрытием истребителей продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по войскам РФ в Украине.

Ранее сообщалось, что ВСУ на востоке страні отбили атаку российских оккупантов и уничтожили до 80 рашистов и десятки единиц вражеской техники.

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