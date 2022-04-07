В ВСУ рассказали о сбитом за день вражеском истребителе Су-34, БпЛА и крылатой ракете
Украинские воздушные силы нанесли российской вражеской авиации очередные потери - за день были сбиты истребитель противника, беспилотник, а также крылатая ракета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ.
Так, в течение среды, 6 апреля, наши зенитные ракетные войска уничтожили три воздушных цели.
"Предварительно это истребитель-бомбардировщик Су-34. Он был сбит во время авианалета противника на восточном направлении", - говорится в сообщении.
В ВС ВСУ добавили, что ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации под прикрытием истребителей продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по войскам РФ в Украине.
Ранее сообщалось, что ВСУ на востоке страні отбили атаку российских оккупантов и уничтожили до 80 рашистов и десятки единиц вражеской техники.
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