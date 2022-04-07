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У ЗСУ розповіли про збитий за день ворожий винищувач Су-34, БпЛА і крилату ракету

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Четвер 07 квітня 2022 01:36
У ЗСУ розповіли про збитий за день ворожий винищувач Су-34, БпЛА і крилату ракету Фото: українські військові знищують ворожі повітряні цілі (facebook.com/kpszsu)
Автор: Володимир Костирін

Українські повітряні сили завдали російській ворожій авіації чергових втрат - за день були збиті винищувач противника, безпілотник, а також крилата ракета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Так, протягом середи, 6 квітня, наші зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі.

"Попередньо це винищувач-бомбардувальник Су-34. Його було збито під час авіанальоту противника на східному напрямку", - йдеться в повідомленні.

У ПС ЗСУ додали, що ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують наносити ракетно-бомбові удари по військах РФ в Україні.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ на сході країни відбили атаку російських окупантів і знищили до 80 рашистів і десятки одиниць ворожої техніки.

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