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В ВСУ рассказали о новых потерях в рядах боевиков

Автор: Дмитрий Левицкий

В понедельник, 5 апреля, российско-оккупационные силы на Донбассе понесли потери в личном составе. Украинская разведка зафиксировала гибель пророссийского боевика в районе оккупированной Горловки.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Север" на странице в Facebook.

По данным разведки, боевик грубо нарушил меры безопасности и получил смертельное пулевое ранение в голову. Оккупант погиб в результате неосторожного обращения с оружием.

В группировке отметили, что украинские военные продолжают придерживаться режима прекращения огня и сдерживать оккупационные силы.

Напомним, до этого украинская разведка зафиксировала потери пророссийских боевиков вблизи оккупированных Сокольников в Луганской области. Оккупанты подорвались на своей же мине ПОМ-2.

Добавим, с начала суток на Донбассе погибли двое украинских военных. Объединенные силы понесли потери вблизи Невельского и Степного.

Кроме того, вчера в результате вражеских обстрелов погибли двое военных из состава ООС.

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Новости Украины ГорловкаДонбассбоевикипотериООС
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