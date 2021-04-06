В ВСУ рассказали о новых потерях в рядах боевиков

В понедельник, 5 апреля, российско-оккупационные силы на Донбассе понесли потери в личном составе. Украинская разведка зафиксировала гибель пророссийского боевика в районе оккупированной Горловки.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Север" на странице в Facebook .

В группировке отметили, что украинские военные продолжают придерживаться режима прекращения огня и сдерживать оккупационные силы.

По данным разведки, боевик грубо нарушил меры безопасности и получил смертельное пулевое ранение в голову. Оккупант погиб в результате неосторожного обращения с оружием.

Напомним, до этого украинская разведка зафиксировала потери пророссийских боевиков вблизи оккупированных Сокольников в Луганской области. Оккупанты подорвались на своей же мине ПОМ-2.

Добавим, с начала суток на Донбассе погибли двое украинских военных. Объединенные силы понесли потери вблизи Невельского и Степного.

Кроме того, вчера в результате вражеских обстрелов погибли двое военных из состава ООС.