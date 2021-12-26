В ВСУ рассказали, как будет работать приказ о военном учете женщин

"Обращаю внимание, что это касается не всех женщин, а только тех, чьи специальность и/или профессия родственны соответствующей военно-учетной специальности. Сейчас прорабатываются процедуры с целью сделать процесс максимально удобным для людей. Никакого принуждения и тем более штрафов в течение года ни для кого не будет. Просим журналистов подчеркивать это", - говорит он.

Горбач добавил, чтобы сделать максимально удобным весь процесс, будет налажена коммуникация с Минцифрой и другими структурами.

"Насколько это возможно сделать в онлайн формате (например, через "Дию"), настолько это нужно сделать в онлайн формате. В Украине идет масштабная антибюрократическая реформа - мы переводим максимум государственных услуг в онлайн, и конечно - коммуникация с государством о военном учете также может, по крайней мере, в большой степени, проводиться онлайн. Будем делать все для того, чтобы нашим людям не пришлось заниматься переноской бумажек с места на место", - подчеркивает он.

Горбач также напомнил: чтобы поставить человека на военный учет, нужно пройти медицинскую комиссию.

"Возможно, нужно осовременить и этот момент, принимая соответствующую информацию от семейных врачей, от тех учреждений, где человек уже получает медицинские услуги, чтобы не дублировать процесс в военкоматах", - резюмирует руководитель управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ.