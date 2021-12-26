В ЗСУ розповіли, як буде працювати наказ про військовий облік жінок

Для того, щоб звернутися до військомату та стати на військовий облік у жінок є цілий рік. Адже процес виконання закону та постановки на військовий облік буде тривати протягом 2022 року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пояснення з цього приводу керівника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача.
"Звертаю увагу, що це стосується не всіх жінок, а лише тих, чиї спеціальність та/або професія, споріднені з відповідною військово-обліковою спеціальністю. Зараз опрацьовуються процедури з метою зробити процес максимально зручним для людей. Жодного примусу і тим більше штрафів протягом року ні для кого не буде. Просимо журналістів наголошувати на цьому", - каже він.
Горбач додав, щоб зробити максимально зручним увесь процес, буде налагоджено комунікацію з Мінцифрою та іншими структурами.
"Наскільки це можливо зробити в онлайн форматі (наприклад, через "Дію"), настільки це треба зробити в онлайн-форматі. В Україні триває масштабна антибюрократична реформа - ми переводимо максимум державних послуг в онлайн, і звичайно - комунікація з державою про військовий облік також може, принаймні великою мірою, проводитись онлайн. Будемо робити все для того, щоб нашим людям не довелось займатись перенесенням папірців з місця на місце", - підкреслює він.
Горбач також нагадав: щоб поставити людину на військовий облік, треба пройти медичну комісію.
"Можливо, треба осучаснити і цей момент, приймаючи відповідну інформацію від сімейних лікарів, від тих установ, де людина вже отримує медичні послуги, щоб не дублювати процес у військкоматах", - резюмує керівник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ.
Нагадаємо, Міністерство оборони України затвердило перелік професій, представниці яких повинні стати на обов'язковий облік військовозобов'язаних.
Пізніше стало відомо, що перелік професій буде скорочено.