ru ua
Вс, 26 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В ВСУ рассказали, как будет работать приказ о военном учете женщин

Новина українською →
Киев, Воскресенье 26 декабря 2021 19:56
В ВСУ рассказали, как будет работать приказ о военном учете женщин Фото: ВСУ (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Для того, чтобы обратиться в военкомат и стать на военный учет, у женщин есть целый год. Ведь процесс исполнения закона и постановки на военный учет будет продолжаться в течение 2022 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на объяснение на этот счет руководителя управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача.

"Обращаю внимание, что это касается не всех женщин, а только тех, чьи специальность и/или профессия родственны соответствующей военно-учетной специальности. Сейчас прорабатываются процедуры с целью сделать процесс максимально удобным для людей. Никакого принуждения и тем более штрафов в течение года ни для кого не будет. Просим журналистов подчеркивать это", - говорит он.

Горбач добавил, чтобы сделать максимально удобным весь процесс, будет налажена коммуникация с Минцифрой и другими структурами.

"Насколько это возможно сделать в онлайн формате (например, через "Дию"), настолько это нужно сделать в онлайн формате. В Украине идет масштабная антибюрократическая реформа - мы переводим максимум государственных услуг в онлайн, и конечно - коммуникация с государством о военном учете также может, по крайней мере, в большой степени, проводиться онлайн. Будем делать все для того, чтобы нашим людям не пришлось заниматься переноской бумажек с места на место", - подчеркивает он.

Горбач также напомнил: чтобы поставить человека на военный учет, нужно пройти медицинскую комиссию.

"Возможно, нужно осовременить и этот момент, принимая соответствующую информацию от семейных врачей, от тех учреждений, где человек уже получает медицинские услуги, чтобы не дублировать процесс в военкоматах", - резюмирует руководитель управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ.

Напомним, Министерство обороны Украины утвердило перечень профессий, представительницы которых должны стать на обязательный учет военнообязанных.

Позже стало известно, что список профессий будет сокращен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины
NEWS
На Донбассе в результате обстрела тяжело ранен военный
На Донбассе в результате обстрела тяжело ранен военный
DAILY
Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад