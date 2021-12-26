В ЗСУ розповіли, як буде працювати наказ про військовий облік жінок

Для того, щоб звернутися до військомату та стати на військовий облік у жінок є цілий рік. Адже процес виконання закону та постановки на військовий облік буде тривати протягом 2022 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пояснення з цього приводу керівника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача.

"Звертаю увагу, що це стосується не всіх жінок, а лише тих, чиї спеціальність та/або професія, споріднені з відповідною військово-обліковою спеціальністю. Зараз опрацьовуються процедури з метою зробити процес максимально зручним для людей. Жодного примусу і тим більше штрафів протягом року ні для кого не буде. Просимо журналістів наголошувати на цьому", - каже він.

Горбач додав, щоб зробити максимально зручним увесь процес, буде налагоджено комунікацію з Мінцифрою та іншими структурами.

"Наскільки це можливо зробити в онлайн форматі (наприклад, через "Дію"), настільки це треба зробити в онлайн-форматі. В Україні триває масштабна антибюрократична реформа - ми переводимо максимум державних послуг в онлайн, і звичайно - комунікація з державою про військовий облік також може, принаймні великою мірою, проводитись онлайн. Будемо робити все для того, щоб нашим людям не довелось займатись перенесенням папірців з місця на місце", - підкреслює він.

Горбач також нагадав: щоб поставити людину на військовий облік, треба пройти медичну комісію.

"Можливо, треба осучаснити і цей момент, приймаючи відповідну інформацію від сімейних лікарів, від тих установ, де людина вже отримує медичні послуги, щоб не дублювати процес у військкоматах", - резюмує керівник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ.