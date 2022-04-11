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В ВСУ рассказали о боях и вражеских потерях на юге Украины

Фото: украинский военный (mil.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные продолжают удерживать освобожденные от российских территории и населенные пункты на южном рубеже обороны под вражескими артобстрелами, и наносят противнику ощутимые потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оперативного Командования "Юг".

В Одесской области текущая оперативная обстановка выглядит так: на Николаевском и Херсонском направлении войска РФ продолжают обороняться и пытаются восстановить силы и ресурс, чтобы перейти к наступлению.

"С целью нагнетания панических настроений среди местного населения и максимального разрушения критической инфраструктуры, враг совершил 3 ракетных удара по населенным пунктам Николаевской области. К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Среди новых трофеев бойцов ВСУ - многоцелевой транспортер, а также точно уничтожены танк Т-72 и 3 беспилотника типа "Орлан-10" противника. За сутки на южном фронте вражеские потери составили 84 рашистов и 13 единиц техники.

"Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне остается на позициях блокировки портов и проводит разоблачение надводной обстановки и разведку", - рассказали в ОК "Юг".

Ранее сообщалось, что поздно вечером 10 апреля в Николаеве прогремел сильный взрыв, и пострадал охранник одного из объектов.

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