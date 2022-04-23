ВСУ проводят успешные контратаки, а Россия не контролирует небо, - разведка Британии

Сообщается, что несмотря на возросшую активность, российские войска за последние 24 часа не добились значительных успехов, поскольку украинские контратаки продолжают препятствовать их усилиям.

"Российские военно-воздушные и морские силы не установили контроль ни в одной из областей из-за эффективности украинской воздушной и морской обороны, что снижает их способность добиться заметного прогресса", - говорится в отчете.

Кроме того, несмотря на заявление властей России о якобы взятии Мариуполя, в городе продолжаются ожесточенные бои, что еще больше замедляет российское наступление на Донбассе.