ЗСУ проводять успішні контратаки, а Росія не контролює небо, - розвідка Британії

Повідомляється, що незважаючи на збільшену активність, російські війська за останні 24 години не добилися значних успіхів, оскільки українські контратаки продовжують перешкоджати їх зусиллям.

"Російські військово-повітряні і морські сили не встановили контроль в жодній з областей через ефективність української повітряної і морської оборони, що знижує їх здатність домогтися помітного прогресу", - йдеться в звіті.

Крім того, незважаючи на заяву влади Росії про нібито взяття Маріуполя, в місті тривають запеклі бої, що ще більше уповільнює російський наступ на Донбасі.