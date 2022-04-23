RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ проводять успішні контратаки, а Росія не контролює небо, - розвідка Британії

Фото: українські військові успішно контратакують на сході (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Збройні сили України проводять успішні контратаки, тому за останні 24 години російські війська не добилися істотного просування. За два місяці війни Росії так і не вдалося встановити контроль над повітряним простором в жодній з областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на свіжий звіт британської розвідки.

Повідомляється, що незважаючи на збільшену активність, російські війська за останні 24 години не добилися значних успіхів, оскільки українські контратаки продовжують перешкоджати їх зусиллям.

"Російські військово-повітряні і морські сили не встановили контроль в жодній з областей через ефективність української повітряної і морської оборони, що знижує їх здатність домогтися помітного прогресу", - йдеться в звіті.

Крім того, незважаючи на заяву влади Росії про нібито взяття Маріуполя, в місті тривають запеклі бої, що ще більше уповільнює російський наступ на Донбасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська наступають уздовж всієї лінії зіткнення на Донецькому напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна Росії проти України