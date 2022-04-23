ЗСУ проводять успішні контратаки, а Росія не контролює небо, - розвідка Британії
Збройні сили України проводять успішні контратаки, тому за останні 24 години російські війська не добилися істотного просування. За два місяці війни Росії так і не вдалося встановити контроль над повітряним простором в жодній з областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на свіжий звіт британської розвідки.
Повідомляється, що незважаючи на збільшену активність, російські війська за останні 24 години не добилися значних успіхів, оскільки українські контратаки продовжують перешкоджати їх зусиллям.
"Російські військово-повітряні і морські сили не встановили контроль в жодній з областей через ефективність української повітряної і морської оборони, що знижує їх здатність домогтися помітного прогресу", - йдеться в звіті.
Крім того, незважаючи на заяву влади Росії про нібито взяття Маріуполя, в місті тривають запеклі бої, що ще більше уповільнює російський наступ на Донбасі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська наступають уздовж всієї лінії зіткнення на Донецькому напрямку.
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